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Президент Федерации футбола Аргентины ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в сборной

Президент Федерации футбола Аргентины ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в сборной
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Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа высказался о возможном завершении карьеры Лионеля Месси в национальной команде.

«Это сугубо личное решение для него. Мы должны оставить его в покое. В 2022 году мы не знали, будет ли он играть в 2026 году. Он сказал, что нужно двигаться от матча к матчу, и, думаю, на чемпионате мира мы увидели отличную, если не лучшую версию Лео.

Мы должны позволить ему продолжать получать удовольствие от футбола, а затем дать ему возможность принять решение, которое он считает правильным», — цитирует Тапиа TyC Sports.

Глава AFA также высоко оценил выступление Месси на чемпионате мира — 2026. «Это был великолепный чемпионат мира для Лео. Мы получили от него огромное удовольствие и должны гордиться собой. Я наслаждался каждым моментом. Без сомнения, он был лидером этой команды на чемпионате мира. Если проанализировать его выступление, для меня он был лучшим игроком. Он бил рекорды матч за матчем», — добавил Тапиа.

Ранее сообщалось о том, что Месси может больше не сыграть за сборную страны, однако сам аргентинец заявлений о будущем пока не делал.

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