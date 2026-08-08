«Смешайте Гаскойна и Руни — получится Кейн». Чичарито — о форварде «Баварии»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) высоко оценил форварда «Баварии» Гарри Кейна и сравнил его по стилю с Каримом Бензема.

«Боже мой. Я играл против него в Лиге чемпионов за «Байер» и дважды встречался с ним. Какой же это нападающий! Думаю, по стилю он ближе всех к Кариму Бензема. Но Карим для меня вообще в отдельной категории. Луис Суарес и Роберт Левандовски были феноменальными нападающими, но Карим не был таким чистым убийцей в штрафной, как они.

Кейн тоже другой. Если дать ему три момента, он забьёт, но при этом не выглядит игроком, который живёт только ради гола. Ему хочется участвовать в игре, получать мяч, отдавать передачи, бить издали, играть головой.

Он элегантный нападающий. Будто смешали Пола Гаскойна и Уэйна Руни – и получился Гарри Кейн. У него есть всё: игра головой, левая нога, штрафные, голевые передачи, переводы, умение держать мяч.

В этом он похож на Бензема. Они не производят такого впечатления одержимых голами форвардов, как Холанд, хотя Кейн при этом тоже безжалостен. Дай ему два момента у ворот – и он почти наверняка оба реализует.

Просто по языку тела он не выглядит человеком, который одержим только голами. Он одержим тем, чтобы хорошо играть, а голы уже приходят вслед за этим», – сказал Чичарито в подкасте Рио Фердинанда.