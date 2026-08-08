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Президент Федерации футбола Аргентины высказался о будущем Лионеля Скалони

Президент Федерации футбола Аргентины высказался о будущем Лионеля Скалони
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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа высказался о будущем главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

«Я очень люблю Лионеля. Он пережил здесь непростые времена. Мы все хотим, чтобы он остался. Переговоры продвинулись очень далеко. Мой план А, Б и В — это Скалони», — приводит слова Тапии TyC Sports.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки — 2021, чемпионат мира 2022 года и Кубок Америки — 2024. Контракт 48-летнего специалиста с национальной командой истекает в конце 2026 года. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть сборную.

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