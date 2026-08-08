Чичарито рассказал, чем Бензема отличается от других форвардов

Бывший нападающий «Реала» Хавьер Эрнандес рассказал, чем нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема отличается от классических центральных форвардов.

«Мне хотелось бы поиграть с ним дольше. Он доказал, что способен быть центральным нападающим «Реала», много забивал и выиграл «Золотой мяч».

Но я всё равно не могу назвать его обычной девяткой. Это не неуважение, а наоборот. Для меня он всегда был, скорее, десяткой с сущностью Зидана и мышлением нападающего – я бы назвал Карима «девяткой с половиной». За ним было невероятно приятно наблюдать.

Роналду и Бэйл были похожи в том, что действовали очень эффективно, резко и молниеносно – за две секунды они могли тебя уничтожить.

С Каримом всё было иначе. Даже на тренировках было приятно смотреть, как он отдаёт передачи, двигается и чувствует ритм игры. В этом смысле я сравниваю его с Зиданом», – сказал Чичарито в подкасте Рио Фердинанда.