«Пространство для роста у него есть». Чичарито назвал главный минус в игре Холанда

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) заявил, что форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ещё не полностью реализовал свой потенциал.

«Он пока не идеально двигается. Представьте, что будет, если добавить Холанду более сложные двойные перемещения.

Ему это даже не обязательно нужно, потому что Эрлинг – зверь. Он и сейчас делает очень многое правильно.

Но быстрые и сильные игроки реже зависят от футбольного интеллекта, потому что им он не так необходим. Когда скорость или физическая мощь начинают уходить, приходится думать, как получать преимущество другими способами.

Поэтому мне кажется, что Холанд всё еще способен стать лучше. Сейчас он великолепен, но пространство для роста у него есть. Думаю, он может стать феноменальным», – сказал Чичарито в подкасте Рио Фердинанда.