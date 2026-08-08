Чичарито заявил, что карьеру Гарета Бэйла недооценивают

Бывший нападающий «Реала» Хавьер Эрнандес (Чичарито) высоко оценил Гарета Бэйла, с которым вместе выступал за мадридский клуб.

«Гарет Бэйл был великолепен, я очень его люблю. Его критиковали за то, что он якобы не хотел разговаривать по-испански, но он и говорил, и понимал язык. В раздевалке он был отличным парнем.

У меня с ним были очень близкие отношения. То же самое с Лукой Модричем и Тони Кроосом – они хорошо говорили по-испански, но предпочитали общаться на своём языке или на английском, поэтому я разговаривал с ними по-английски.

Бэйл был выдающимся футболистом и до сих пор остаётся недооценённым. Думаю, он один из лучших игроков мира.

Я вообще не понимаю многие истории вокруг него. Он забил один из лучших голов в истории финалов Лиги чемпионов. Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? Сколько британских футболистов могут сказать, что побеждали там три или четыре раза (Бэйл является пятикратным победителем Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»)? Но об этом почему-то почти не говорят.

Представьте: слева Криштиану Роналду, справа Гарет Бэйл, а в центре Карим Бензема. Это безумие. Потом говорят: «Чичарито приехал туда и сидел на скамейке». Конечно! А что мне было делать? Если бы играли с четырьмя нападающими, может быть, я бы и выходил.

Потом Бэйл и Карим получили травмы, я стал играть вместе с Криштиану и хорошо себя проявил, забивал важные голы. Но когда у тебя есть эти трое, что тут остаётся? Если ты защитник соперника, тебе очень тяжело. После такого сложно уснуть», – сказал Чичарито в подкасте Рио Фердинанда.