Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 8 августа

Сегодня, 8 августа, состоятся пять матчей 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 8 августа (время московское):

12:00. «Енисей» — «Текстильщик»;

17:00. «Нижний Новгород» — «Нефтехимик»;

17:00. «Шинник» — «Арсенал» Тула;

17:00. «Урал» — «Уфа»;

18:00. «Торпедо» — «Сочи».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.