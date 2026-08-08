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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 8 августа

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 8 августа
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Сегодня, 8 августа, состоятся три матча в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 8 августа (время московское):

15:30. «Крылья Советов» – «Балтика»;
18:00. «Локомотив» – «Акрон»;
20:30. ЦСКА – «Ростов».

Перед 3-м туром верхние четыре места в турнирной таблице чемпионата России занимают «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо», у которых по шесть набранных очков. В нижней части таблицы без набранных очков расположились «Факел», «Родина» и «Акрон». Действующим чемпионом страны является «Зенит».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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