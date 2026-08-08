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Расписание матчей 5-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 5-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
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Сегодня, 8 августа, стартует 5-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 5-го тура Первой лиги (время московское):

8 августа, суббота:

12:00. «Енисей» — «Текстильщик»;
17:00. «Нижний Новгород» — «Нефтехимик»;
17:00. «Шинник» — «Арсенал» Тула;
17:00. «Урал» — «Уфа»;
18:00. «Торпедо» — «Сочи».

9 августа, воскресенье:

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома;
17:00. «КАМАЗ» — «Волга»;
18:30. «Ротор» — «Челябинск»;
19:00. «Велес» — «Ленинградец».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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