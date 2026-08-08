«Урал» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Первой лиги начнётся в 17:00

Сегодня, 8 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Уралом» и «Уфой». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Федотов (Павлово). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Уфа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды восемь очков в четырёх играх. «Урал» с семью очками располагается на пятой строчке. Единственной командой с максимумом очков (12) после четырёх туров остаётся «Нижний Новгород». Следом располагается «Велес» (9 очков).