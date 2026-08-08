15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Первой лиги — 2026/2027 начнётся в 18:00 мск

«Торпедо» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Первой лиги начнётся в 18:00 мск
Комментарии

Сегодня, 8 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступит Олег Гусаков из Кисловодска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

Перед этой игрой «Торпедо» с семью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Сочи» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Эксклюзив
Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал решение о переносе матча «Торпедо» — «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android