«Торпедо» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Первой лиги начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 8 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступит Олег Гусаков из Кисловодска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед этой игрой «Торпедо» с семью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Сочи» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.