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Нижний Новгород — Нефтехимик: онлайн трансляция матча 5-го тура Первой лиги сезона 2026/2027 начнется в 17:00 мск, 8 августа 2026

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00
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Сегодня, 8 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Нижним Новгородом» и «Нефтехимиком». Команды будут играть на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Юрий Матвеев из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Грулёв – 7'     2:0 Грулёв – 9'     3:0 Грулёв – 21'     4:0 Пополитов – 49'     5:0 Гудков – 67'     5:1 Мукба – 88'    

«Нижний Новгород» остаётся единственной командой Первой лиги с максимумом очков (12 в четырёх играх). На второй строчке располагается «Велес» (9 очков). «Нефтехимик» в четырёх стартовых турах набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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