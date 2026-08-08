«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00

Сегодня, 8 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Нижним Новгородом» и «Нефтехимиком». Команды будут играть на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Юрий Матвеев из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Нижний Новгород» остаётся единственной командой Первой лиги с максимумом очков (12 в четырёх играх). На второй строчке располагается «Велес» (9 очков). «Нефтехимик» в четырёх стартовых турах набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.