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ЦСКА — Ростов: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ — 2026/2027, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Ростов»: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Перед этой игрой ЦСКА с четырьмя очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с тремя очками находится на шестом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с «Рубином».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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