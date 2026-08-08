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«Локомотив» хочет арендовать игрока «Црвены Звезды», которым интересовался ЦСКА — источник

«Локомотив» хочет арендовать игрока «Црвены Звезды», которым интересовался ЦСКА — источник
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Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Томас Гендель может продолжить карьеру в России. Как сообщает журналист Пшемек Семеняко в соцсети X, 25-летний полузащитник уже несколько недель находится на трансферном рынке, а клуб пытается от него избавиться.

По данным источника, в услугах Генделя заинтересован московский «Локомотив». Железнодорожники хотят арендовать футболиста за € 500 тыс. с опцией выкупа после окончания сезона. Сообщается, что вероятно соглашение будет достигнуто.

Гендель перешёл в «Црвену Звезду» из португальской «Витории Гимарайнш» летом прошлого года. Тогда, по данным СМИ, в его услугах был заинтересован ЦСКА. Сообщалось, что футболист отказался от предложения московского клуба из-за отсутствия еврокубков.

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