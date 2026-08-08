ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой ЦСКА с четырьмя очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с тремя очками находится на шестом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с «Рубином».