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Крылья Советов — Балтика: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 15:30

«Крылья Советов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 15:30
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Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» из Самары и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

Перед этой игрой «Крылья Советов» с двумя очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Балтика» с тремя очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре самарцы 16 августа примут махачкалинское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют со «Спартаком».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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