«Крылья Советов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 15:30

Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» из Самары и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой «Крылья Советов» с двумя очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Балтика» с тремя очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре самарцы 16 августа примут махачкалинское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют со «Спартаком».