Романо: «Барселона» спокойна после отказа «Манчестер Сити» в продаже Родри

«Барселона» спокойно восприняла тот факт, что «Манчестер Сити» отклонил её первое предложение по покупке полузащитника Родри. В испанском клубе царит спокойствие: представители команды, сам игрок и «Манчестер Сити» уверены, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Х.

По сведениям источника, «Барселона» сделает новое предложение по трансферу 30-летнего чемпиона мира и Европы. Сам Родри, выступающий за «Манчестер Сити» с 2019 года, сообщил клубу в вежливой форме, что хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Родри согласовал контракт с «Барселоной» на четыре года. Испанский гранд предложил за игрока € 45 млн, но, согласно информации, «Сити» хочет выручить € 75 млн.