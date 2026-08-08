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«Лос-Анджелес Гэлакси» арендовал у «Сан-Диего» нападающего Ирвина Лосано

«Лос-Анджелес Гэлакси» арендовал у «Сан-Диего» нападающего Ирвина Лосано
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Мексиканский нападающий Ирвин Лосано на правах аренды перешёл из «Сан-Диего» в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщается на официальном сайте МЛС.

Срок арендного соглашения футболиста с командой из Лос-Анджелеса рассчитан до конца 2026 года, в договор включена опция выкупа. Ранее в «Сан-Диего» сообщили, что клуб не рассчитывает на Лосано в рамках нынешнего проекта.

В 31 матче прошлого сезона МЛС Ирвин Лосано забил 11 голов и отдал девять голевых передач. В нынешнем розыгрыше чемпионата футболист на поле ещё не выходил. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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