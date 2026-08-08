Семшов сравнил трансфер Даку в «Спартак» со своим переходом в «Зенит»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов сравнил реакцию фанатов «Спартака» на трансфер нападающего Мирлинда Даку с отношением болельщиков к собственному переходу из московского «Динамо» в «Зенит».

— Как спартаковские трибуны встретят с «Краснодаром» Мирлинда Даку?

— У каждого своё мнение, и публика может разделиться. Но у всех у них красно-белые футболки. Если какое-то результативное действие будет с его стороны, тут же начнут поддерживать. Откуда он, что он, неважно. Главное, чтобы приносил пользу. Так во все времена. Вообще любой переход болезненный.

— У вас тоже так было?

— Когда приехал с «Зенитом» играть с «Динамо», очень много интересного о себе услышал. Но когда вернулся в Петровский парк, во 2-м туре был плакат: «Добро пожаловать домой!» Болельщика всегда нужно понять. Невозможно уйти безболезненно. Самый яркий пример – Фигу. Это мы чуть отклонились от Даку.

— Да. Выйдет с первых минут?

— Нет. Думаю, Угальде после двух голов на Кубок. И Даку лучше начать со скамеечки, а уже дальше посмотрим. Пока вообще неясно, выдержит ли он конкуренцию с Угальде. Мы видим, что у Карседо абсолютно разные варианты впереди. Мартинс начинал с «Ахматом». С «Зенитом» вообще без нападающих, когда на скамейке сидели Угальде, Ливай и Заболотный, тогда ещё находившийся в команде. Стили «Рубина» и «Спартака» разные. Там было больше пространства и маневра. Здесь будет большое скопление вокруг штрафной площади. Придётся перестроиться под стиль Кордобы – и придержать мяч, и скинуть партнёру. Все карты ему в руки, — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.