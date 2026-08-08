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Романо: «Ливерпуль» будет выплачивать всю зарплату Араухо, документы подписаны

Романо: «Ливерпуль» будет выплачивать всю зарплату Араухо, документы подписаны
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Английский «Ливерпуль» выплатит всю зарплату уругвайскому защитнику Рональду Араухо в период его годичной аренды из «Барселоны». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Х.

По сведениям источника, стороны подписали все документы для осуществления перехода 27-летнего игрока. Как сообщалось ранее, в сделку включён необязательный выкуп прав на уругвайского футболиста. Араухо вылетит к новой команде завтра, 9 августа. «Ливерпуль», как сообщает Романо, очень счастлив из-за осуществления этого перехода.

Араухо — первый капитан «Барселоны», он находится в структуре клуба с 2018 года. Осенью 2025 года уругваец удалился в матче с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов. После этого испанский гранд одобрил ему бессрочный отпуск в связи с депрессией и тревожностью, от которых он страдал около полутора лет. Араухо вернулся в расположение «Барселоны» в январе 2026 года.

С «Барселоной» уругваец выиграл восемь трофеев в Испании. Примечательно, что Араухо дважды вызывался в расположение сборной на чемпионаты мира, но не сыграл ни минуты на турнирах из-за травм.

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