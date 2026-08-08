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«Я это не понимаю». Семшов ответил противникам трансфера Батракова в «Галатасарай»

«Я это не понимаю». Семшов ответил противникам трансфера Батракова в «Галатасарай»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай», а также ответил на мнение, что игрок должен дождаться предложений от топ-клубов сильнейших европейских лиг.

— Алексея Батракова надо немедля продать за хорошие деньги, чтобы закрыть дыру в бюджете, или без него будет совсем туго?
— «Галатасарай» — неплохой вариант для него самого. Может быть, сам чемпионат не сильно отличается от нашего по уровню, но постоянно есть еврокубки, а это мостик для перехода дальше. Поэтому когда говорят, что надо сразу в топовые клубы Испании или Италии влезать, я это не понимаю. Сначала адаптация к другой жизни – потом уже дальше. Надо уезжать, ничего нового не скажу.

— Агентские комиссии порядка € 7-8 млн, как говорят, могут стать камнем преткновения?
— Мы видим, что и в Европе с топовыми игроками многое упирается в комиссию. Не то что камень преткновения, а задержка, пока агент улаживает свои дела. Тут многое зависит от его уровня и авторитета. Мамука [Джугели] на Хвиче [Кварацхелии] больше заработал. Игрок на этом не зацикливается. Батракова волнует только сам факт перехода. А любые комиссионные за качественную работу агента оправданны, — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.

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