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Футболист «Ман Сити» Нунес ответил, нравится ли ему быть фланговым защитником

Футболист «Ман Сити» Нунес ответил, нравится ли ему быть фланговым защитником
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Футболист «Манчестер Сити» Матеус Нунес признался, что ему не нравится играть в качестве флангового защитника. Номинально игрок является полузащитником, однако бывший главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола использовал этого исполнителя в обороне.

«Я постоянно напоминал своим друзьям, что я не фланговый защитник. А они всегда отвечали: «Да, это так, но ты настолько хорошо играешь на этой позиции». Партнёры по команде — Бернарду [Силва] и Рубен [Диаш], постоянно «доставали» меня этим, без конца повторяя: «Ты так хорошо сыграл, просто прими это». А я такой: «Нет-нет-нет». И так постоянно. Но в какой-то момент ты должен обратить внимание на то, что говорят люди. Невозможно это отрицать всю жизнь, ведь так ты можешь упустить свой шанс. И если бы я так делал, то точно бы его упустил», — приводит слова Нунеса The Athletic.

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