COPE: Гвардиола оказал решающее влияние на выбор Родри между «Реалом» и «Барселоной»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосеп Гвардиола выступил советником для полузащитника английского клуба Родри в выборе новой команды. Об этом сообщает Goal со ссылкой на заявление журналиста Мельчора Руиса в программе La Tarde на радио COPE.

По сведениям источника, Родри ранее спросил у Гвардиолы, как ему поступить в случае выбора между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Гвадриола категорично заявил, что испанцу стоит выбрать «Барселону», подходящую полузащитнику по стилю игры. Хотя решение оставалось за самим Родри, журналист заверяет, что совет Гвардиолы оказал решающее влияние на выбор 30-летнего чемпиона мира и Европы.

Родри считает философию «Барселоны» гораздо ближе к той, что он годами ощущал в «Манчестер Сити» у Гвардиолы, чем к той, что предлагает «Реал». Общение с главным тренером сине-гранатовых Ханси Фликом лишь укрепило это мнение в голове обладателя «Золотого мяча».

Кроме того, Родри понимает, что в «Барселоне» будет играть с большим количеством партнёров по сборной Испании, с которыми он выиграл чемпионат мира и Европы. Это также даёт преимущество «Барселоне» вне зависимости от финансовых условий.