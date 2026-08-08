Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович возглавил казахстанский «Женис»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович возглавил казахстанский «Женис». О назначении боснийского специалиста официально сообщила пресс-служба казахстанской команды.

«Желаем нашему новому тренеру удачи, огромных успехов и ярких побед! Добро пожаловать, Владимир Блажевич!» — говорится в сообщении пресс-службы «Жениса» на официальном сайте команды.

За 10 туров до конца чемпионата Казахстана «Женис» занимает восьмое место в турнирной таблице с 23 очками в 20 играх. В «Спартаке» Слишкович работал в качестве ассистента главного тренера Гильермо Абаскаля, а в апреле 2024-го возглавил команду после ухода испанца.