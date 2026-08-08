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«Многие не могли сдержать слёз». Защитник «Ман Сити» Нунес — об уходе Гвардиолы из клуба

«Многие не могли сдержать слёз». Защитник «Ман Сити» Нунес — об уходе Гвардиолы из клуба
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Футболист «Манчестер Сити» Матеус Нунес рассказал, насколько эмоциональным был уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды.

«Многие не могли сдержать слёз. Пеп не поддавался эмоциям, он просто хотел всё это завершить как можно скорее. Стало ясно, что он действительно покидает клуб, об этом непросто говорить. Очень тяжело прощаться с тем, кто дал нам всем так много и вывел клуб на тот уровень, которого очень трудно достичь снова. То, что он сделал, просто невероятно. Со временем многое изменится. Я не играл в этой команде до его прибытия. Прощаться всегда непросто», — приводит слова Нунеса The Athletic.

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