Михаил Кержаков назвал самого неудобного соперника для «Зенита»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» назвал наиболее неудобного соперника для сине-бело-голубых.

— В ближайшем туре РПЛ «Зенит» встречается с новичком — «Родиной». Есть ли в этом элемент непредсказуемости?

— Ждём непростой игры, потому что любой соперник пытается показать во встречах с «Зенитом» свой максимум. Как отдельные игроки, так и все вместе. Самое главное — не терять очки там, где мы должны их брать. «Родину» уже разбираем — обращаем внимание на некоторые вещи.

— Какие команды в РПЛ вы назвали бы самыми неудобными для «Зенита»?

— Это ЦСКА. За последние лет 10 трудно вспомнить хотя бы две-три игры, когда мы выиграли бы достаточно легко. Обычно это тяжёлая бескомпромиссная борьба, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».