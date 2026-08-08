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Михаил Кержаков назвал самого неудобного соперника для «Зенита»

Михаил Кержаков назвал самого неудобного соперника для «Зенита»
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» назвал наиболее неудобного соперника для сине-бело-голубых.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В ближайшем туре РПЛ «Зенит» встречается с новичком — «Родиной». Есть ли в этом элемент непредсказуемости?
— Ждём непростой игры, потому что любой соперник пытается показать во встречах с «Зенитом» свой максимум. Как отдельные игроки, так и все вместе. Самое главное — не терять очки там, где мы должны их брать. «Родину» уже разбираем — обращаем внимание на некоторые вещи.

— Какие команды в РПЛ вы назвали бы самыми неудобными для «Зенита»?
— Это ЦСКА. За последние лет 10 трудно вспомнить хотя бы две-три игры, когда мы выиграли бы достаточно легко. Обычно это тяжёлая бескомпромиссная борьба, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

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