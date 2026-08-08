Месси получил наибольшее количество угроз во время ЧМ-2026 — Marca

Полиция США раскрыла угрозы, с которыми она и ФБР столкнулись во время проведения чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, «рекордсменом» по числу поступивших угроз был нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Перед матчем группового этапа между Аргентиной и Иорданией (3:1) мужчина позвонил в аэропорт Далласа и «пригрозил штурмом стадиона вместе с двумя другими людьми, вооружёнными самодельными бомбами и винтовками, конкретно упомянув Месси с целью его убийства».

Вновь Месси угрожали перед матчем с Египтом (3:2) в 1/8 финала. «Я собираюсь проникнуть на стадион в Атланте и взорвать Месси четырьмя бомбами, прикреплёнными к моему телу», — написал мужчина в соцсетях. Кроме того, поступал звонок, что в мусорных баках стадиона спрятано три бомбы, однако обыск с собаками показал, что звонок был ложным.

Не обошли угрозы и лидера сборной Португалии Криштиану Роналду. В отеле, где проживала сборная Португалии, находился «подозрительный мужчина», который требовал подробную информацию о местонахождении Роналду. Об этом ФБР сообщила ФИФА. Два дня спустя этот мужчина был арестован в том же отеле полицией Хьюстона. Аналогичный случай произошёл и в Торонто, где другой мужчина пытался проникнуть в лифт, в котором на тот момент находился Роналду.

Арбитр матча между Аргентиной и Египтом Франсуа Летексье получил свыше 6000 угроз в одном из мессенджеров. Аналогичная ситуация произошла и с судьёй VAR той встречи Вилли Делажо. Из-за этого во Франции усилили меры безопасности их домов и семей.