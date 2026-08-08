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Брайан Мансилья перешёл в «Родину» из «Ахмата»

Брайан Мансилья перешёл в «Родину» из «Ахмата»
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Аргентинский нападающий Брайан Мансилья перешёл в московскую «Родину». Об аренде 29-летнего футболиста у грозненского «Ахмата» официально сообщила пресс-служба новичков Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале. Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027. Сообщается, что у «Родины» будет опция выкупа прав на игрока.

Фото: ФК «Родина»

В «Ахмат» Мансилья перебрался летом прошлого года из «Оренбурга», за который выступал в течение трёх сезонов. В общей сложности на счету футболиста 99 матчей в чемпионате России, в которых он отметился 15 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в € 1,2 млн.

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