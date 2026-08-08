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«Клуб принял решение, гендиректор всё объяснил». Симеоне — про Альвареса в «Атлетико»

«Клуб принял решение, гендиректор всё объяснил». Симеоне — про Альвареса в «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне чётко ответил о продолжении сотрудничества с нападающим Хулианом Альваресом, которого слухи непрерывно связывают с переходом в «Барселону».

«Ситуация предельно ясна, клуб принял решение, которое Мигель Анхель (генеральный директор «Атлетико», заявивший, что клуб не продаст Альвареса ни за какие деньги. — Прим. «Чемпионата») очень хорошо объяснил. Мы очень довольны Хулианом, и со спортивной точки зрения мы поможем ему продолжать расти, совершенствоваться и отплатим ему тем же, что он дал нам за эти два года. А он нам дал очень много.

У нас есть некоторые прецеденты, мы уже видели, что было с Гризманном. Я не вижу другого пути, кроме как работать со спортивной точки зрения, как нам и положено, и стараться помогать так, как мы это делали эти два года», — приводит слова Симеоне Marca.

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