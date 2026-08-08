ЭСК РФС назвал верным решение назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Защитник московского «Спартак» Кристофер Ву в начале встречи взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

«Судья верно определил, что Александр Максименко ввёл мяч в игру ударом от ворот, и правильно назначил пенальти за игру рукой Кристофера Ву. В момент передачи вратаря Александра Максименко партнёру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из-за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил.

Поскольку мяч уже находился в игре, у арбитра были все основания для принятия технического решения и назначения пенальти. Даже если бы в момент передачи Александра Максименко мяч не был неподвижен, а продолжал движение, это не повлияло бы на итоговое решение судьи.

Согласно изменениям в Правилах игры — 2026/2027 (Правило 5 «Судья», раздел «Преимущество»), в случае неправильного возобновления игры (что имело бы место, если бы мяч двигался) арбитру следует применить принцип преимущества, если соперник получает выгоду (а назначение пенальти — это выгода от предоставленного преимущества).

Таким образом, с технической точки зрения решение о назначении пенальти осталось бы прежним, даже если бы мяч находился в движении», — сказано в решении ЭСК РФС.