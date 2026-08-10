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Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 10-16 августа

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 10-16 августа
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 10 по 16 августа.

  • 11 августа, вторник, 12:12 — лёгкая атлетика: Чемпионат Европы. Бирмингем.
  • 12 августа, среда, 19:15 — футбол: товарищеский матч, «Ньюкасл» — «Эвертон».
  • 12 августа, среда, 21:30 — футбол: товарищеский матч, «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
  • 13 августа, четверг, 17:15 — велоспорт: «Арктическая гонка Норвегии», первый этап.
  • 13 августа, четверг, 21:00 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Дирия» — «Аль-Ахли».
  • 14 августа, пятница, 14:35 — велоспорт: «Арктическая гонка Норвегии», второй этап.
  • 14 августа, пятница, 19:30 — футбол: Вторая Бундеслига, «Хольштайн Киль» — «Санкт-Паули».
  • 14 августа, пятница, 21:45 — футбол: Лига 2, «Реймс» — «Дюнкерк».
  • 15 августа, суббота, 14:00 — футбол: Вторая Бундеслига, «Герта» — «Хайденхайм».
  • 15 августа, суббота, 16:30 — футбол: товарищеский матч, «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Астон Вилла».
  • 15 августа, суббота, 21:00 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Фатех».
  • 16 августа, воскресенье, 14:00 — футбол: Вторая Бундеслига, «Ганновер-96» — «Вольфсбург».
  • 16 августа, воскресенье, 18:00 — футбол: товарищеский матч, «Шальке-04» — «Реал» Мадрид.
  • 16 августа, воскресенье, 23:00 — футбол: Примера (Аргентина), «Ривер Плейт» — «Аргентинос Хуниорс».

Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
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