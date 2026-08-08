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Игрок ЦСКА Кармо отреагировал на перенос матча РПЛ с «Ростовом» в Москву

Игрок ЦСКА Кармо отреагировал на перенос матча РПЛ с «Ростовом» в Москву
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Футболист ЦСКА Энрике Кармо поделился мнением о переносе матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в Москву. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Переносы матчей происходят в лиге. Это вне нашего контроля, мы на это не можем повлиять. Неважно, играем мы на выезде или дома с «Ростовом». Мы в любом случае должны выложиться до предела и провести свою лучшую игру. Понятно, что дома всегда лучше играть, вместе с нашими болельщиками. Но нужно всегда быть в борьбе за три очка», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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