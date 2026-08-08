Игрок ЦСКА Кармо отреагировал на перенос матча РПЛ с «Ростовом» в Москву

Футболист ЦСКА Энрике Кармо поделился мнением о переносе матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в Москву. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Переносы матчей происходят в лиге. Это вне нашего контроля, мы на это не можем повлиять. Неважно, играем мы на выезде или дома с «Ростовом». Мы в любом случае должны выложиться до предела и провести свою лучшую игру. Понятно, что дома всегда лучше играть, вместе с нашими болельщиками. Но нужно всегда быть в борьбе за три очка», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.