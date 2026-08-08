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«Ливерпуль» сможет выкупить защитника Араухо у «Барселоны» за € 55 млн — журналист Поло

«Ливерпуль» сможет выкупить защитника Араухо у «Барселоны» за € 55 млн — журналист Поло
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«Барселона» и «Ливерпуль» согласовали переход защитника Рональда Араухо на правах годичной аренды в английский клуб. Как сообщает журналист Фернандо Поло в Х, «Ливерпуль» сможет выкупить 27-летнего уругвайца за € 55 млн, опция необязательная.

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что стороны согласовали все условия сделки, Араухо отправится в новый клуб в воскресенье, 9 августа. «Ливерпуль» выплатит всю зарплату защитника на период аренды.

Араухо является первым капитаном «Барселоны» и находится в структуре клуба с 2018 года. С первой командой сине-гранатовых защитник выиграл восемь трофеев внутри страны.

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