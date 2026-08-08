«Реал» совершил 24 сделки на трансферном рынке за лето, ожидаются ещё четыре — Marca

Мадридский «Реал» совершил 24 сделки во время летнего трансферного окна, а до его закрытия планирует осуществить ещё четыре. Испанская газета Marca представила всю активность «Королевского клуба» в летний период в хронологическом порядке, а также рассказала о дальнейших планах мадридцев.

24 сделки «Реала» в летнее трансферное окно 2026 года:

1. «Реал» объявил о расставании с защитником Даниэлем Карвахалем, с которым не был продлён контракт.

2. Защитник Давид Алаба покинул клуб свободным агентом.

3. Испанец Альваро Арбелоа покинул пост главного тренера после пяти месяцев работы.

4. Новым главным тренером «Реала» стал португалец Жозе Моуринью.

5. Защитник Марк Кукурелья перешёл в «Реал» из «Челси» за € 55 млн.

6. Было объявлено о продлении на год контракта с защитником Антонио Рюдигером.

7. Полузащитник Бернарду Силва перешёл в качестве свободного агента из «Манчестер Сити» и подписал двухлетний контракт.

8. Защитник Ибраима Конате бесплатно перешёл в «Реал» из «Ливерпуля».

9. «Реал» расторг контракт с полузащитником Даниэлем Себальосом.

10. Из «Интера» за € 20 млн перешёл защитник Дензел Думфрис.

11. Нападающий Карлос Эспи перешёл из «Леванте» за € 25 млн и стал пятым новичком клуба.

12. «Хетафе» заплатил € 3,5 млн за 50% прав на воспитанника мадридцев Марио Мартина.

13. «Реал» получил от «Комо» € 60 млн за полузащитника Нико Паса, у мадридцев есть опция обратного выкупа летом 2027-го.

14. Вингер Виктор Муньос перешёл из «Осасуны» в «Ливерпуль» за € 40 млн, «Реал» получил € 20 млн.

15. «Эльче» продал нападающего Альваро Родригеса в «Борнмут» за € 25 млн, «Реалу» достались € 12,5 млн.

16. Защитник Фран Гарсия перешёл из «Реала» в «Бетис» за € 3+1 млн.

17. «Милан» приобрёл у «Лацио» защитника Марио Хилу за € 30 млн, € 15 млн из них получил «Реал».

18. Защитник Виктор Вальдепеньяс перешёл из «Реала» в «Фиорентину»; за 50% прав на игрока заплатили € 8 млн, у мадридцев осталась опция обратного выкупа.

19. Воспитанник Гонсало Гарсия перешёл в «Фулхэм» за € 40 млн, у «Реала» остались 30% от суммы будущей продажи.

20. Полузащитник Сесар Паласиос также перешёл в «Фулхэм» за € 10 млн с теми же условиями.

21. 50% прав на вратаря Франа Гонсалеса были проданы «Севилье» за € 3 млн.

22. Вингер Ян Диоманде был приобретён у «РБ Лейпциг» за € 125+15 млн и подписал контракт до 2033 года.

23. Бразилец Винисиус Жуниор продлил контракт с «Реалом» до лета 2032 года.

24. Аргентинец Франко Мастантуоно был отдан в аренду на год без права выкупа «Фиорентине».

По данным источника, в оставшиеся 25 дней трансферного окна «Реал» планирует осуществить четыре сделки: полузащитник Тьяго Питарч может перейти в «Фулхэм», защитник Рауль Асенсио может покинуть команду, поскольку является пятым выбором на позицию, француз Эдуарду Камавинга хочет остаться, но клуб намерен продать его, нападающего Эндрика собираются отправить в аренду.