15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Радек Витек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Мидлсбро»

Голкипер Радек Витек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Мидлсбро»
Комментарии

«Мидлсбро» на официальном сайте объявил о переходе в команду чешского голкипера Радека Витека из «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» также посвятили в соцсетях сообщение этому переходу.

«Желаем всего наилучшего Радеку Витеку, который завершил свой переход в «Мидлсбро». Благодарим его за всю работу, которую он выполнял на протяжении шести лет», — сказано в публикации манкунианцев.

В минувшем сезоне-2025/2026 Радек Витек выступал на правах аренды за «Бристоль Сити». Вратарь принял участие в 41 матче во всех турнирах, пропустил 54 мяча и провёл 12 «сухих» матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Официально
«Манчестер Юнайтед» отправил голкипера Байындыра в аренду в «Сельту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android