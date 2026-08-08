Голкипер Радек Витек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Мидлсбро»

«Мидлсбро» на официальном сайте объявил о переходе в команду чешского голкипера Радека Витека из «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» также посвятили в соцсетях сообщение этому переходу.

«Желаем всего наилучшего Радеку Витеку, который завершил свой переход в «Мидлсбро». Благодарим его за всю работу, которую он выполнял на протяжении шести лет», — сказано в публикации манкунианцев.

В минувшем сезоне-2025/2026 Радек Витек выступал на правах аренды за «Бристоль Сити». Вратарь принял участие в 41 матче во всех турнирах, пропустил 54 мяча и провёл 12 «сухих» матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.