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«Барселона» определилась с заменой Араухо, который уходит в «Ливерпуль» — Sport.es

«Барселона» определилась с заменой Араухо, который уходит в «Ливерпуль» — Sport.es
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Уход защитника Рональда Араухо в «Ливерпуль» изменил планы «Барселоны» на трансферном рынке. Как сообщает издание Sport.es, каталонцы договорились о переходе футболиста в английский клуб на правах аренды с опцией выкупа, что заставило спортивное руководство сине-гранатовых обратиться к рынку, чтобы заполнить пробел, который до сих пор клуб не считал приоритетным.

По данным источника, на фоне ухода Араухо актуализировался вариант с переходом в «Барселону» из «Тоттенхэма» защитника сборной Аргентины Кристиана Ромеро. «Интер» активно пытался заполучить его, однако главным конкурентом в борьбе за игрока является «Атлетико».

Отмечается, что вступление «Барселоны» в борьбу за Ромеро может сорвать сделку, которая, казалось, была близка к завершению. Также уход Араухо освобождает место в зарплатной ведомости каталонцев, поскольку «Ливерпуль» возьмет на себя 100% его оклада.

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