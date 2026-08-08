15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас: рост нашего клуба происходит беспрецедентными темпами

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас: рост нашего клуба происходит беспрецедентными темпами
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Испании, а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе итальянской команды.

«Два года назад мы были в Серии B, а сейчас в Лиге чемпионов. Люди говорят о потраченных деньгах, это правда, но рост нашего клуба происходит беспрецедентными темпами. Я смотрю на развитие команды, а не на потраченные деньги, и у нас не огромный фонд заработной платы: он ниже, чем у восьми или девяти других команд [Серии А]», — приводит слова Фабрегаса Corriere dello Sport.

По итогам прошлого сезона «Комо» заработал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Материалы по теме
«Рад встретиться с тобой». Аршавин выложил фото с чемпионом мира Фабрегасом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android