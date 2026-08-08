Тренер «Комо» Сеск Фабрегас: рост нашего клуба происходит беспрецедентными темпами

Бывший полузащитник сборной Испании, а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о прогрессе итальянской команды.

«Два года назад мы были в Серии B, а сейчас в Лиге чемпионов. Люди говорят о потраченных деньгах, это правда, но рост нашего клуба происходит беспрецедентными темпами. Я смотрю на развитие команды, а не на потраченные деньги, и у нас не огромный фонд заработной платы: он ниже, чем у восьми или девяти других команд [Серии А]», — приводит слова Фабрегаса Corriere dello Sport.

По итогам прошлого сезона «Комо» заработал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.