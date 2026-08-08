Семшов высказался о зарплате € 3,7 млн, которую просит у «Зенита» Глушенков по контракту

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов ответил на вопрос о зарплате в € 3,7 млн, которую, как сообщалось, просит у клуба нападающий Максим Глушенков за продление контракта. Ранее сообщалось, что санкт-петербуржцы также заинтересованы в трансфере нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

— Максим Глушенков просит зарплату в € 3,7 млн. Адекватны в условиях изоляции такие суммы?

— Тут дело не в изоляции, а в возможностях клуба, который сам решает, заслуживает ли он такие финансы. Понятно, здесь он оттолкнулся от якобы предложенного Тюкавину. Но нельзя смотреть на других футболистов. У меня было много моментов, когда другие получали больше, чем я. Но, подписывая контракт, я соглашаюсь на то, что мне дают. Поэтому Глушенкову нужно отталкиваться от себя, а не смотреть по сторонам.

— Согласны, что «Зенит» на сей раз не имеет в РПЛ очевидного конкурентного преимущества?

— «Краснодар» и «Спартак» могут навязать конкуренцию. Но «Зенит» всегда стабилен. Может где-то невыразительно играть, потерять очки, но дистанционно с ним трудно, — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.