Игорь Семшов поделился прогнозом на матч «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился прогнозом на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на воскресенье, 9 августа.

«Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Для меня в этом матче нет фаворита. У «Краснодара» обновлённый состав, но прежняя философия никуда не делась», — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.

В двух стартовых турах чемпионата России и «Спартак», и «Краснодар» набрали максимум очков (по шесть), Красно-белые переиграли «Родину» (3:0) и «Ахмат» (2:1), а «быки» оказались сильнее «Рубина» (3:1) и «Факела» (3:2).