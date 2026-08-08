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Игорь Семшов поделился прогнозом на матч «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ

Игорь Семшов поделился прогнозом на матч «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился прогнозом на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на воскресенье, 9 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Для меня в этом матче нет фаворита. У «Краснодара» обновлённый состав, но прежняя философия никуда не делась», — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.

В двух стартовых турах чемпионата России и «Спартак», и «Краснодар» набрали максимум очков (по шесть), Красно-белые переиграли «Родину» (3:0) и «Ахмат» (2:1), а «быки» оказались сильнее «Рубина» (3:1) и «Факела» (3:2).

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