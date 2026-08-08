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Тренер «Комо» Сеск Фабрегас: я верю в итальянский футбол

Тренер «Комо» Сеск Фабрегас: я верю в итальянский футбол
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Бывший полузащитник сборной Испании, а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о вере в итальянский футбол в контексте воспитания молодых футболистов.

«Я защищаю итальянский футбол, потому что являюсь его частью и очень в него верю. Нужно начинать с шести, семи, восьми лет, чтобы составить представление о ребёнке. С Риккардо Кассано мы поступили именно так: он оказывает влияние на других, и я очень в него верю.

Где были наши игроки много лет назад? Сколько из вас их знали? Мы верили в них, и я пытался представить их в другом контексте», — приводит слова Фабрегаса Corriere dello Sport.

По итогам прошлого сезона «Комо» заработал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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