Умер отец Лионеля Месси — Infobae

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Об этом сообщает аргентинская газета Infobae. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется.

Месси, начавший чемпионат мира с хет-трика в ворота Алжира (3:0), после матча не смог сдержать слёз. В интервью он заявил, что его реакция не связана со спортом, а вызвана тяжёлыми днями, которые ему пришлось пережить. Тогда начала появляться информация, что отец Месси серьёзно болен, ведь его не было видно вместе с семьёй Лео на трибунах во время матчей сборной Аргентины.

Семья Месси в июне опубликовала заявление, заявив, что Месси-старший действительно проходит лечение, но находится в благоприятном состоянии. Заявление было выпущено на следующий день после того, как издание La Opinion заявило, что он столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем ещё в январе, а перед началом ЧМ состояние Хорхе Месси ухудшилось.