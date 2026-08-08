Экс-игрок сборной Англии призвал «Ливерпуль» вернуть Трента Александер-Арнольда из «Реала»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэл Агбонлахор призвал «Ливерпуль» вернуть защитника Трента Александер-Арнольда из «Реала». Футболист перешёл в испанский клуб прошлым летом, отказавшись продлевать контракт с мерсисайдцами.

«Самое удивительное, что, если посмотреть на «Ливерпуль» сейчас, он им нужен. Трент нужен им больше, чем когда-либо. Я бы приветствовал его возвращение, потому что вариантов на позиции правого защитника очень мало. Всем нужно двигаться дальше.

Думаю, «Ливерпулю» следует, если они смогут договориться о годичной аренде, независимо от текущих ставок, до € 12 млн за сезон… я бы не упустил эту возможность вернуть этого парня», — приводит слова Агбонлахора издание AS.