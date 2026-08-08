«Арсенал» объявил о трансфере Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла»

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс перешёл из «Ньюкасла» в «Арсенал». О трансфере официально сообщила пресс-служба «канониров» в соцсети X.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер за сумму в £ 75 млн (€ 87,75 млн). С самим футболистом, по информации СМИ, был согласован контракт на пять сезонов — до лета 2031 года. В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 28-летний Бруно Гимарайнс провёл 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету семь матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее «Ньюкасл» покинули вингер Энтони Гордон и полузащитник Сандро Тонали. Англичанин перебрался в «Барселону», как пишут, за € 80 млн. Итальянец же стал игроком «Тоттенхэма». Его трансфер оценивается в € 108 млн.