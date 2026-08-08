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Челси — Милан: стартовые составы команд на товарищеский матч, 8 августа

«Челси» — «Милан»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 8 августа, состоится товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Милан» (Италия). Игра пройдёт в Джакарте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Педро – 45+2'     2:0 Педро – 46'     3:0 Кайседо – 51'    

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Палестра, Ачимпонг, Фофана, Хато, Кайседо, Лавиа, Палмер, Педро, Нету, Уэлбек.

«Милан»: Торриани, Терраччано, де Винтер, Павлович, Чуквезе, Модрич, Комотто, Эступиньян, Лофтус-Чик, Леау, Камарда.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 52 очка и занял 10-е место. Лондонский клуб не квалифицировался в еврокубки. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Милан» заработал 70 очков и расположился на пятой строчке. Миланский клуб не вышел в Лигу чемпионов.

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