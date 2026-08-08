«Енисей» и «Текстильщик» не забили голов в матче 5-го тура Первой лиги

Завершён матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли красноярский «Енисей» и «Текстильщик» из Иванова. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола. В качестве главного арбитра выступил Данила Цурков из Москвы.

После этой игры красноярский «Енисей» с восемью очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, ивановский «Текстильщик» с тремя очками находится на 15-м месте.

Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте располагается московский «Велес» с девятью очками.