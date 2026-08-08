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Енисей — Текстильщик: результат матча 8 августа, счет 0:0, 5-й тур Первой лиги — 2026/2027

«Енисей» и «Текстильщик» не забили голов в матче 5-го тура Первой лиги
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Завершён матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли красноярский «Енисей» и «Текстильщик» из Иванова. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола. В качестве главного арбитра выступил Данила Цурков из Москвы.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Текстильщик
Иваново

После этой игры красноярский «Енисей» с восемью очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, ивановский «Текстильщик» с тремя очками находится на 15-м месте.

Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте располагается московский «Велес» с девятью очками.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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