«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ — 2026/2027

Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Крылья Советов» из Самары и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Костанца, Рахманович, Олейников.

«Балтика»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич, Андерсон, Мурид, Мендель, Титков, М. Петров, Оффор.

После двух стартовых туров «Крылья Советов» с двумя очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с тремя очками располагается на седьмой строчке.