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Стала известна позиция Моуринью по Тренту на фоне разговоров про возвращение в «Ливерпуль»

Стала известна позиция Моуринью по Тренту на фоне разговоров про возвращение в «Ливерпуль»
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Мадридский «Реал» не намерен продавать защитника Трента Александер-Арнольда в летнее трансферное окно. Как сообщает издание AS, новый главный тренер «Королевского клуба» Жозе Моуринью считает англичанина очень важным для своей системы и верит, что он сможет вернуть свою лучшую форму, чтобы помочь команде снова выиграть крупные титулы в новом сезоне.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». Прошлым летом он перебрался в «Реал», отказавшись продлевать контракт с мерсисайдцами. Ранее бывший нападающий сборной Англии Габриэл Агбонлахор призвал «Ливерпуль» вернуть Трента Александер-Арнольда из «Реала».

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