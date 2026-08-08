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Ферран Торрес подписал контракт с «ПСЖ» на четыре года — Marca

Ферран Торрес подписал контракт с «ПСЖ» на четыре года — Marca
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес перейдёт в «ПСЖ». Французский клуб выкупит автора решающего мяча в финале последнего чемпионата мира за сумму около € 50 млн. C cамим игроком уже согласован контракт на четыре года. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, 26-летний Торрес не окажется в «ПСЖ» лишь в том случае, если произойдёт «крупная сенсация». Стороны вели переговоры несколько дней усилиями спортивных директоров Деку и Луиша Кампуша, являющихся близкими друзьями в жизни.

Все стороны планируют завершить сделку до 12 августа — дня, когда испанские игроки, выступавшие на победном чемпионате мира, вернутся к тренировкам с «Барселоной».

Ферран Торрес играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании.

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