«Такого в карьере у меня не было, станет уроком». Бабич — о пенальти в матче с «Ахматом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался на тему пенальти, назначенного в ворота его команды в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Защитник красно-белых Кристофер Ву остановил мяч рукой в своей штрафной после паса вратаря Александра Максименко, посчитав, что игра не возобновлена. Судейская бригада Антона Фролова посчитала иначе, решение главного поддержала ЭСК РФС.

«Я не видел, как Ву касается мяча рукой. Смотрел в это время в другую сторону. Но когда судья остановил игру, я перекинулся парой фраз с Зобниным и все понял. Схватился за голову… Такого в моей карьере ещё не случалось. Только на видео попадались подобные эпизоды.

Мне кажется, Крис даже не мог подумать, что Макси уже ввёл мяч в игру. Тем более что раньше было правило: если мяч в движении, то розыгрыш нужно повторить. Но это будет для нас уроком. Руками теперь точно мяч трогать не стоит. На всякий случай.

А Ву — молодец, провёл после такого отличный матч, забил важнейший мяч перед перерывом. Не зря мы так много работаем над «стандартами». Это в сегодняшнем футболе важнейший элемент», — приводит слова Бабича пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.