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«Такого в карьере у меня не было, станет уроком». Бабич — о пенальти в матче с «Ахматом»

«Такого в карьере у меня не было, станет уроком». Бабич — о пенальти в матче с «Ахматом»
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался на тему пенальти, назначенного в ворота его команды в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Защитник красно-белых Кристофер Ву остановил мяч рукой в своей штрафной после паса вратаря Александра Максименко, посчитав, что игра не возобновлена. Судейская бригада Антона Фролова посчитала иначе, решение главного поддержала ЭСК РФС.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Я не видел, как Ву касается мяча рукой. Смотрел в это время в другую сторону. Но когда судья остановил игру, я перекинулся парой фраз с Зобниным и все понял. Схватился за голову… Такого в моей карьере ещё не случалось. Только на видео попадались подобные эпизоды.

Мне кажется, Крис даже не мог подумать, что Макси уже ввёл мяч в игру. Тем более что раньше было правило: если мяч в движении, то розыгрыш нужно повторить. Но это будет для нас уроком. Руками теперь точно мяч трогать не стоит. На всякий случай.

А Ву — молодец, провёл после такого отличный матч, забил важнейший мяч перед перерывом. Не зря мы так много работаем над «стандартами». Это в сегодняшнем футболе важнейший элемент», — приводит слова Бабича пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

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