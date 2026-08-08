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«Крылья Советов» — «Балтика»: Чивич вывел калининградцев вперёд уже на третьей минуте

«Крылья Советов» — «Балтика»: Чивич вывел калининградцев вперёд уже на третьей минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Крылья Советов» из Самары и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

Уже на третьей минуте защитник Элдар Чивич вывел гостей вперёд ударом в одно касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч ТВ» в соцсети «Вконтакте».

После двух стартовых туров «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды два набранных очка. «Балтика» с тремя очками располагается на седьмой строчке в чемпионате.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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