«Крылья Советов» — «Балтика»: Чивич вывел калининградцев вперёд уже на третьей минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Крылья Советов» из Самары и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на третьей минуте защитник Элдар Чивич вывел гостей вперёд ударом в одно касание.

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После двух стартовых туров «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды два набранных очка. «Балтика» с тремя очками располагается на седьмой строчке в чемпионате.